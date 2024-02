REYNATIS arriverà nel 2024

NIS America ha annunciato quest’oggi l’action RPG REYNATIS, in arrivo nell’autunno 2024 su Nintendo Switc, PS4, PS5 e PC (Steam). Diretto da TAKUMI, questo urban fantasy è ambientato in una ricreazione realistica di Shibuya, Tokyo, dove si svolgerà lo scontro finale tra magia e ordine.









Alla ricerca della libertà attraverso la forza, il mago Marin si dirige a Shibuya, dove incontra Sari, un ufficiale della MEA, un’organizzazione che si occupa di tenere sotto controllo i maghi. Il giocatore dovrà tenere nascosta la sua magia per esplorare la città come un normale civile e fare acquisti o missioni, usando i potere per raggiungere nuovi luoghi e combattere chi ti ostacola. Un nuovo gioco di ruolo di TAKUMI con le musiche di Yoko Shimomura.