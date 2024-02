PlayStation Plus: Sifu ed F1 23 tra i giochi Essential di marzo

Sony ha svelato i videogiochi che verranno inclusi a marzo nell’offerta dedicata agli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. Da notare che questo mese i titoli disponibili saranno quattro, uno in più rispetto al solito.

A guidare la selezione del mese troviamo EA Sports F1 23, il simulatore di corse automobilistiche su licenza ufficiale del campionato mondiale di Formula 1. Seguono Sifu, l’action roguelite di Sloclap ispirato alle arti marziali asiatiche, poi l’horror Hello Neighbor 2, e infine La Regina dei Sussurri, la penultima espansione di Destiny 2.

Il poker di videogiochi sarà disponibile dal 5 marzo assieme a un bonus aggiuntivo: si tratta del pacchetto The Finals S.O Sleek Bundle, che contiene alcuni oggetti estetici esclusivi per The Finals.