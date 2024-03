V Rising è in arrivo l'8 maggio

V Rising, sviluppato da Stunlock Studios e pubblicato da Tencet Games, arriverà su PlayStation 5 e PC il prossimo 8 maggio 2024. Annunciato nel 2021 ed entrato in Accesso Anticipato nello stesso anno, superando il milioni di vendite totali. Si tratta di un survival con dinamiche action, come scrive il nostro Marco Brom nella sua anteprima.









Il giocatore si sveglierà come un vampiro indebolito dopo secoli di sonno, in cui andrà a caccia di sangue per recuperare le forze mentre si nasconderà dal Sole cocente per sopravvivere. Il giocatore costruirà il suo castello e convertire gli umani nei suoi fedeli servitori nella missione per far crescere il suo impero dei vampiri, creando alleati o nemici online o giocando da solo in locale, respingendo i soldati sacri e dichiara guerra in un mondo di conflitti.