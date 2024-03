The Triple-I Initiative annuncia uno showcase digitale

Vari studi che si professano indipendenti hanno messo in piedi The Triple-I Initiative, una sorta di collettivo che tra pochi giorni trasmetteràà uno showcase digitale dedicato interamente ai “migliori titoli indie” (peccando forse di superbia).









Lo showcase verrà trasmesso il prossimo 10 aprile a partire dalle 19:00 (ora italiana) e presenterà una trentina di videogiochi creati dagli studi che hanno dato i natali a titoli del calibro di Darkest Dungeon, Dyson Sphere Program, Hyper Light Drifter, V Rising, Risk of Rain 2, Slay the Spire, Vampire Survivor, My Time at Sandrock, e molti altri.

Nato da un’idea di Evil Empire, lo studio che ha curato il supporto a Dead Cells, col tempo The Triple-I Initiative ha attirato l’attenzione di studi e publisher importanti, tra cui citiamo realtà controllate da tinyBuild e persino dal colosso cinese Tencent, dunque tutt’altro che realtà indipendenti. Ancora una volta, dunque, viene da chiedersi quale sia il reale significato di “indie” in un mercato che spesso utilizza questa etichetta impropriamente ai soli fini pubblicitari.