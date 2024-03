Licenziamenti in Gearbox in seguito alla separazione da Embracer

A poche ore dall’annuncio della cessione di Gearbox Entertainment a Take-Two Interactive, ecco spuntare varie segnalazioni di licenziamenti nella società che ha creato la serie di Borderlands.

Secondo quanto riportato da Justin Carter su Game Developer, diversi di dipendenti avrebbero ricevuto l’avviso di licenziamento: tra questi la responsabile PR Jennifer Locke e la Senior user research investigator Jewels Verne, entrambe intervenute sui social per annuciare i rispettivi licenziamenti.

Le riorganizzazioni interne dopo un’acquisizione sono purtroppo la norma in ogni settore, e quello videoludico non fa eccezione, tuttavia di solito trascorrono mesi prima che partano i licenziamenti. In questo caso, invece, non è passato nemmeno un giorno dalla vendita di Gearbox da parte di Embracer ai primi licenziamenti. Da notare che il numero effettivo delle persone che avrebbero perso il lavoro è per il momento ignoto.