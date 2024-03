As We Descend: un nuovo deckbuilder roguelite strategico per PC

Coffee Stain Publishing ha presentato il titolo di debutto di Box Dragon, uno studio svedese fondato dai veterani Kevin Chang e Karl Bergström, ex di Stunlock Studios. Si tratta di As We Descend, un nuovo deckbuilder roguelite a sfondo strategico in arrivo prossimamente su PC. Segnaliamo che al progetto partecipa anche Aleks Nikonov, che in precedenza ha lavorato presso Riot Games come senior concept artist di personaggi e ambienti.

As We Descend catapulta i giocatori in un mondo in rovina in cui ciò che rimane della razza umana deve scendere nelle profondità della terra per garantire la sopravvivenza dell’umanità. Grazie a una svolta distopica e strategica al genere roguelike del deckbuilding, lo scopo del gioco sarà quello di difendere l’ultima città dell’umanità attraverso un viaggio pericoloso.

I giocatori esploreranno ciò che resta di un mondo feudale per stabilire contatti, raccogliere forze, saccheggiare rovine e trovare risorse preziose per ottenere un vantaggio sui mostri che minacciano l’esistenza dell’umanità. Quando questi mostri si faranno avanti, i combattimenti a turni del gioco richiederanno abilità strategiche e di costruzione del proprio mazzo, dal momento che i giocatori dovranno formare le proprie forze con unità militari uniche, ognuna dotata di una sua carta.

As We Descend sarà disponibile prossimamente su Steam. Nessuna notizia circa una data di uscita, tuttavia gli sviluppatori stanno predisponendo una closed beta. Per avere una chance di accedervi è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale.