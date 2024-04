Frostpunk 2: annunciata la data della beta

11 bit studios ha annunciato la data di partenza della beta di Frostpunk 2, il gestionale post-apocalittico che ci metterà a capo di una cittadina in un mondo completamente inghiottito dal freddo.

Come comunicato dallo studio polacco, la beta partirà il prossimo 15 aprile per concludersi il successivo 22 aprile, dando così la possibilità di provare una porzione del gioco per sette giorni. La beta permetterà di testare la modalità di gioco sandbox denominata “Utopia Builder”. Ricordiamo che la beta sarà accessibile solamente prenotando la Deluxe Edition del gioco.

La versione completa di Frostpunk 2 sarà invece disponibile su PC dal 25 luglio e sarà inclusa nel catalogo del servizio Game Pass.