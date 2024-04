Larian Studios continuerà a puntare sull'Accesso Anticipato

Il prossimo videogioco di Larian Studios potrebbe continuare a seguire la stessa strada intrapresa con successo dai suoi più recenti successi: a partire dai Divinity: Original Sin e fino a Baldur’s Gate 3, infatti, tutti gli ultimi videogiochi dello studio belga sono stati pubblicati in Accesso Anticipato prima di essere resi disponibili in versione completa.

Le cose difficilmente cambieranno in futuro, perlomeno stando al responsabile del publishing Michael Douse. L’esponente di Larian Studios, intervistato da Stephen Totilo su GameFile, ha dichiarato che l’Accesso Anticipato è l’unico modo per avere un dialogo costante con i giocatori. “Il nostro prossimo videogioco, qualunque esso sia, sarà probabilmente anch’esso in Accesso Anticipato“, ha dichiarato Douse. “In questo modo possiamo eliminare anche gran parte degli imprevisti. Quando pubblichi un gioco tripla A, qualunque sia il metodo, se non punti sull’Accesso Anticipato stai scommettendo molto sul fatto che sia buono e alla gente possa piacere. Con l’Accesso Anticipato lo scopri molto rapidamente.”

Tuttavia Douse ha spiegato che l’Accesso Anticipato non è per tutti giacché trasforma lo studio in un’azienda che si occupa di live service, questo perché bisogna offrire contenuti a un ritmo costante per soddisfare le aspettative dei giocatori. L’ultimo videogioco di Larian Studios, Baldur’s Gate 3, è stato pubblicato in Accesso Anticipato nell’ottobre del 2020 e vi è rimasto per circa tre anni, fino all’agosto del 2023, quando la versione completa del gioco è stata pubblicata su PC e PS5.