MotoGP 24 proporrà il mercato piloti

MotoGP 24, sviluppato e pubblicato da Milestone, proporrà per la prima volta nella sua storia il mercato piloti, come in tante altre produzioni sportive. Oltre a migliorare il coinvolgimento e il dinamismo della modalità principale del titolo, questa funzione ne aumenterà la longevità e la rigiocabilità, in quanto i giocatori vedranno gli aggiornamenti dei roster in ogni stagione del gioco, trovando così nuove sfide e scenari emozionanti da vivere ogni anno. Le possibilità sono infinite, poiché sia all’IA che ai giocatori, potrebbe essere proposto di cambiare squadra con il passare delle stagioni.









Proprio come nella vita reale, le prestazioni precedenti determineranno il tipo di offerta ricevuta. Il mancato raggiungimento degli obiettivi della squadra attuale potrebbe mettere a rischio il posto per la prossima stagione, costringendo i giocatori ad accettare offerte da squadre minori.

Al contrario, le grandi prestazioni saranno ricompensate con contratti di prima classe da parte delle squadre più importanti. Bisogna considerare che il comportamento dei giocatori dentro e fuori la pista influenzerà notevolmente queste dinamiche. Le rivalità con gli altri piloti, così come i like e le risposte sul social network fittizio, alimenteranno infatti le voci su possibili trasferimenti.