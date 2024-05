NieR: Automata Ver 1.1a, in arrivo la seconda stagione

NieR: Automata Ver 1.1a, l’anime ispirato al videogioco di Yoko Taro, è stata confermata nei mesi scorsi con una seconda stagione. In Giappone, arriverà il prossimo luglio 2024, riprendendo dagli eventi finali della prima. Attualmente, è chiaro che arriverà sulla piattaforma internazionale di Crunchyroll, anche se non c’è conferma della pubblicazione ufficiale nel resto del mondo.

NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato dalle macchine e ora invaso da potenti biomacchine. Delle biomacchine hanno invaso la Terra, obbligando l’umanità ad abbandonarla. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi… una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.