Destiny 2: La Forma Ultima, pubblicato il trailer di lancio

Bungie si prepara all’imminente uscita de La Forma Ultima pubblicando il trailer di lancio della prossima espansione di Destiny 2, in arrivo su PC e console la prossima settimana.

I guardiani dovranno entrare all’interno del Viaggiatore, dove potranno brandire sia i poteri di Luce che di Oscurità lungo la via che li condurrà alla battaglia contro il Testimone e le sue armate. I giocatori si addentreranno così nel Pallido Cuore del Viaggiatore per aiutare l’Avanguardia in vista dello scontro finale con il loro più acerrimo nemico.

Ricordiamo che Destiny 2: La Forma Ultima uscirà il 4 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.