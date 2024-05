Sviluppato da Pet Project Games e pubblicato da 3D Realms, RIPOUT è ora disponibile su PC (Steam). Il titolo è un FPS horror cooperativo online in cui i giocatori si faranno strada in navi abbandonate generate proceduralmente piene di mutanti in grado di riconfigurare il proprio corpo alieno. Ecco informazioni ulteriori sul titolo.

i giocatori dovranno farsi strada combattendo all’interno di astronavi abbandonate che pullulano di mutanti, raccogliendo bottini e personalizzando il proprio personaggio in cerca dell’ultimo bastione rimasto dell’umanità. Il titolo ricorda le dinamiche di gioco di Killing Floor 2, un altro esponente del genere realmente illustre.