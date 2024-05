Steam: al via il Festival del Crafting

Dopo il festival dei roguelike su Steam, in cui figuravano opere del calibro di Returnal, la piattaforma di Valve sconta completamente i videogiochi dedicati al mondo del crafting, con qualche eccezione che potrebbe piacere ai giocatori alla ricerca di mondi tutti da esplorare. Tra le opere certamente più identificative, non possono mancare The Forest, Palworld (ecco la nostra anteprima), Planet Crafter e No Man’s Sky.

Tra le opere certamente inedite, inoltre, figura anche il recente e apprezzato Pacific Drive, recensito dal nostro Emanuele Feronato, seguito da Tribes of Midgard e da altrettante offerte tutte da scoprire, come il particolareggiato e truculento Don’t Starve.