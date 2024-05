La saga di Kingdom Hearts è in uscita su Steam

Oltre tre anni dopo l’uscita su PC in esclusiva sull’Epic Games Store, finalmente la saga di Kingdom Hearts sta per fare capolino su Steam.

Square Enix ha annunciato che tutte le raccolte verranno pubblicate su Steam il prossimo 13 giugno. Di seguito i titoli disponibili tra pochi giorni:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III + Re Mind

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece (una collection che comprende tutte le tre raccolte precedenti)

Da notare che tra i videogiochi in uscita su Steam non figura lo spin-off Kingdom Hearts: Melody of Memory, che per il momento rimarrà disponibile esclusivamente sull’Epic Games Store.