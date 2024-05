Nintendo sta per acquisire Shiver Entertainment da Embracer

Nintendo ha comunicato l’intenzione di acquisire Shiver Entertainment, lo studio americano specializzato in conversioni attualmente di proprietà di Embracer Group. In una nota stampa, la società giapponese ha fatto sapere di aver stipulato un accordo con Embracer per rilevare il 100% delle azioni dello studio con sede a Miami.

Fondata nel 2012, Shiver Entertainment ha già collaborato con Nintendo quando ha realizzato le conversioni per Switch di due titoli targati Warner Bros.: Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1. “Accogliendo l’esperto team di sviluppo di Shiver, Nintendo intende assicurarsi una risorsa di alto livello per il porting e lo sviluppo di titoli software,” si legge nel comunicato. “In futuro, anche dopo essere entrata a far parte del gruppo Nintendo, l’obiettivo di Shiver rimarrà lo stesso, proseguendo la conversione e lo sviluppo di software per diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch.”

Nessuna informazione circa il costo dell’acquisizione, tuttavia la Grande N precisa che l’operazione avrà ripercussioni minime sull’anno fiscale in corso.