Songs of Conquest è disponibile da oggi

Dopo un periodo in Accesso Anticipato, Songs of Conquest, sviluppato e pubblicato da Coffee Stain Publishing, è da oggi disponibile su PC (Steam) nella sua versione completa. Recensito dal nostro Alteridan, il videogioco è un classico strategico a turni. Al suo interno, il giocatore prenderà il controllo di potenti stregoni chiamati Branditori, avventurandosi in terre sconosciute e conducendo innumerevoli battaglie.

Creato e curato per seguire le orme di leggende del genere di un tempo come Heroes of Might and Magic, il titolo di debutto di Lavapotion arriverà anche sulle console delle case Playstation e Xbox nell’autunno del 2024.