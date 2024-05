Reus 2 e The Wandering Village in un bundle in arrivo a maggio

Per celebrare l’imminente uscita di Reus 2, Firesquid e Abbey Games sono entusiasti di annunciare un bundle con The Wandering Village, chiamato Mighty Creatures su Steam. I giocatori possono ottenere entrambi i giochi con uno sconto del 10% quando Reus 2 verrà lanciato il 28 maggio 2024. In Reus 2, i giocatori esercitano il controllo su creature giganti, ognuna associata a biomi unici come la taiga, la foresta pluviale e l’oceano.

Questi guardiani modellano i pianeti e influenzano lo sviluppo umano a un ritmo determinato dal giocatore. Le scelte in termini di leadership, tecnologia, architettura ed evoluzione sociale derivano direttamente dall’interazione con i giocatori. The Wandering Village mette i giocatori in un epico viaggio di sopravvivenza e cooperazione, incaricandoli di costruire e gestire una città sul dorso di una colossale creatura errante.