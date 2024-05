The Witcher 3, disponibile il REDKit, il supporto per le mod

The Witcher 3: Wild Hunt, sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, s’infoltisce con il REDKit, il supporto ufficiale per le principali mod dedicate ai giocatori. La pubblicazione, inoltre, è anche presentata da un trailer che trasporta il giocatore per i Regni Settentrionali, incluse le ambientazioni di Novigrad e le indimenticabili montagne di Skellige.

Nel videogioco si vestono i panni di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, in una terra devastata dalla guerra e infestata da terribili creature. Il suo obiettivo? Rintracciare Ciri, la Figlia della Profezia, un’arma vivente che può alterare il destino del mondo.