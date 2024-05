Marvel Rivals: in arrivo una closed beta su PlayStation 5

Marvel Rivals, sviluppato e pubblicato da NatEase Games, arriverà in closed beta anche su PlayStation 5 dopo lo sbarco su PC. L’annuncio arriva dallo scorso State of Play, in cui il team ha annunciato ulteriori novità sul suo videogioco multigiocatore, introducendo inoltre la partecipazione dei Guardiani della Galassia. Anche se, ovviamente, il titolo è stato enormemente nella bufera a causa del team cinese che ha chiesto ai giocatori di parlare bene del gioco ignorando le sue criticità.

Marvel Rivals è un videogame sparatutto PVP a squadre incentrato sui supereroi di Stan Lee. Permetterà di creare una squadra, permettendo al giocatore di combinare infinite strategie e i vari poteri dando vita ad abilità di squadra uniche e lottando in arene distruttibili e in continuo cambiamento nell’universo Marvel.