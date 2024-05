Path of Exile 2: Couch Co-op e Accesso Anticipato simultaneo annunciati

Durante l’evento PlayStation State of Play conclusosi nella notte, Grinding Gear Games ha annunciato i piani per console di Path of Exile 2, l’Action RPG free-to-play che sarà disponibile in Early Access simultaneamente su più piattaforme nel corso dell’anno.

“La Couch co-op è qualcosa che volevamo fare da molto tempo. Gli Action RPG sono un genere molto più divertente con gli amici, ed è ancora più bello quando si può giocare insieme nella stessa stanza”, ha dichiarato Jonathan Rogers, Game Director del progetto. Qua l’anteprima.