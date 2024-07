Riot Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra Braum, l’ultimo personaggio a unirsi al roster di 2XKO.

Direttamente da League of Legends, Braum colpisce i nemici con il suo enorme scudo mentre sferra attacchi di ghiaccio in grado di stordire gli avversari.

Ricordiamo che ad agosto si terrà un’alpha per provare 2XKO in anteprima. Per avere una chance di partecipare basta iscriversi tramite il sito ufficiale.