Giffoni Good Games: al via l'evento dedicato alla cultura digitale

Giffoni Good Games, la kermesse estiva dedicata al digitale e nello specifico ai videogiochi, si ritaglierà uno spazio importante l'1 e il 2 luglio al Multimedia Valley, in un incontro fra community dell'intero panorama videoludico nazionale e internazionale. Tra i vari ospiti di spicco ci saranno Jean-Luc Sala, Direttore Creativo del videogioco di prossima uscita Assassin's Creed Mirage e Christian Cantamessa, autore e regista che annovera nel curriculum titoli come Red Dead Redempion e Grand Theft Auto: San Andreas.









“Se da un lato Internet rappresenta per tutti una grande opportunità, dall’altro può nascondere insidie e pericoli soprattutto per gli utenti più giovani e inesperti, come l’adescamento da parte di adulti, il bullismo online, le discriminazioni e la violenza. Giffoni Innovation Hub ha ideato Giffoni Good Games, un evento interamente dedicato al mondo del gaming e degli e-sports, previsto per l’1 e 2 luglio a Giffoni. Tra i guest anche Kafkanya, tra le più importanti streamer italiane“, dichiara il comunicato stampa, dando un’importanza rilevante e totale all’intero sistema del videogioco in Italia e non solo, contravvenendo alle tematiche del cyberbullismo.

All’interno del Panel and Talk Area sarà possibile entrare nel vivo della cultura interattiva grazie ai panel in programma: dal mondo indie a quello dello speedrun, passando per le mascotte videoludiche, il genere horror e il rapporto tra cinema e videogioco. Non mancheranno poi talk su temi come la storia e il design del videogioco,