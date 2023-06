Harry Potter: Scopri la Magia disponibile da oggi

Harry Potter: Scopri la Magia, il nuovo videogioco di Warner Bros Games. e NetEase, è disponibile da oggi su Mobile, dai sistemi Apple e Android. Harry Potter: Scopri la Magia è il titolo più recente rilasciato da Portkey Games, l’etichetta sotto cui sono pubblicate esperienze per dispositivi mobili e videogiochi ispirati al mondo magico in cui il giocatore è al centro di un’avventura personale.









“Con il lancio globale di Harry Potter: Scopri la Magia stiamo collaborando con NetEase per espandere ulteriormente il mondo magico per i giocatori di tutto il mondo che utilizzano dispositivi mobili grazie allo stile grafico caratteristico del gioco e al game design coinvolgente che ha contribuito al suo successo in Cina”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “Il gioco per dispositivi mobili resta una parte importante della nostra strategia e con il suo gameplay magico, Harry Potter: Scopri la Magia è stato creato specificamente per i fan come un’occasione di ulteriore crescita all’interno di uno dei nostri più grandi franchise”.

“Dalle intricate meccaniche del sistema di carte collezionabili allo stile grafico del gioco, abbiamo collaborato con Warner Bros. Games su ogni aspetto dello sviluppo per garantire un adattamento autentico del mondo magico all’interno di Harry Potter: Scopri la Magia”, ha dichiarato Ethan Wang, Senior Vice President di NetEase Inc. “Finora il gioco ha riscosso un grande successo e un’accoglienza positiva tra i giocatori attuali e ora siamo felicissimi di dare il benvenuto al pubblico globale in questo universo magico”.