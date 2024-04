No Rest for the Wicked, ecco il trailer di lancio

Moon Studios e Private Division hanno rilasciato oggi il trailer di lancio ufficiale dell’accesso anticipato di No Rest for the Wicked, un gioco di ruolo d’azione, in uscita il prossimo 18 aprile 2024. l trailer mostra nel dettaglio lo stile artistico pittorico del gioco, offrendo una panoramica sulla storia e su alcuni dei personaggi con cui i giocatori potranno interagire.









Anno 841, re Harol è morto. Mentre la notizia della sua morte riecheggia in tutto il regno, la corona passa al figlio Magnus, un ragazzino presuntuoso che deve ancora dimostrare il suo valore. Ad aggravare la situazione c’è il ritorno della Pestilenza, un’empia piaga che non si vedeva da mille anni e che si diffonde in ogni angolo della terra, corrompendo ogni cosa e individuo che tocca. La Madrigale Seline, una figura spietatamente ambiziosa all’interno della Chiesa, vede nella Pestilenza un’occasione per mettersi alla prova agli occhi del suo dio.