Terra Nil ha una data di uscita

Dopo averlo visto in azione in un trailer rilassante, l’eco-gestionale pubblicato da Devolver Digital torna a farsi vivo per un motivo ben preciso. Finalmente infatti la data di uscita di Terra Nil è confermata ed è anche molto vicina: il gioco sarà disponibile il 28 marzo su PC via Steam e su Netflix.









Realizzato da Free Lives e pubblicato da Devolver Digital, Terra Nil è uno strategico a tema ambientale. L’argomento è assolutamente centrale non soltanto per il gioco in sé ma anche per gli sviluppatori, e la conferma giunge direttamente da Sam Alfred, co-creatore e lead designer del progetto: “fin dall’inizio dello sviluppo abbiamo voluto che Terra Nil fosse in grado di avere un impatto nel mondo reale. Dopo molte ricerche, abbiamo trovato il partner perfetto per realizzare questo nell’Endangered Wildlife Trust. Free Lives donerà una parte dei proventi di ogni vendita di Terra Nil su Steam all’Endangered Wildlife Trust per aiutarli nei loro sforzi per preservare e ripristinare gli ecosistemi nel mondo reale“.

Ricordiamo che la data di uscita di Terra Nil è il 28 marzo, ma chi è particolarmente curioso circa il progetto può provare una demo su Steam.