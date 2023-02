Crime O'Clock: disponibile una demo per lo Steam Mystery Fest

Lo studio italiano Bad Seed e il publisher Just For Games hanno annunciato la disponibilità della demo di Crime O’Clock, il videogioco investigativo annunciato l’anno scorso e di cui abbiamo avuto modo di provare una versione in divenire durante l’ultima Milan Games Week.

Pubblicata in occasione dello Steam Mystery Fest, questa demo permette di accedere a un paio di indagini introduttive ambientate nella città di Milano, sede dello studio di sviluppo nostrano. Qui troviamo le riproduzioni del Duomo, del Castello Sforzesco e di altri monumenti e opere d’arte del capoluogo lombardo.

In Crime O’Clock vestiamo i panni di un detective in grado di viaggiare nel tempo per risolvere crimini che non sarebbero dovuti accadere. Ogni mappa è esplorabile in differenti momenti della storia da analizzare attentamente per risolvere casi di hackeraggio, omicidio, furto e molto altro ancora.

La demo sarà disponibile fino al 27 febbraio e potrà essere scaricata tramite la pagina del prodotto sia su PC che su Mac. Il gioco completo, invece, uscirà nel corso dell’anno anche su Nintendo Switch.