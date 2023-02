Terra Nil, nuovo rilassante trailer per l'eco-strategico

In arrivo su PC tramite Steam (c’è anche la demo) e Netflix questa primavera, sviluppato da Free Lives e pubblicato da Devolver Digital, Terra Nil è un “city builder al contrario” perché basa il suo gameplay sulla ricostruzione degli ecosistemi. Giocare a Terra Nil si preannuncia un’esperienza rilassante ai limiti della meditazione, come si evince in questo nuovo trailer:









Trasformare una terra desolata in un paradiso ricco di specie animali e vegetali, eliminare le scorie della civiltà e lasciarsi alle spalle un ambiente immacolato, questa sarà la nostra missione. Per portare a termine la nostra eco-missione dovremo sfruttare una tecnologia avanzata per purificare il suolo, ripulire gli oceani, piantare alberi e reintrodurre la fauna selvatica.

Il nuovo trailer di Terra Nill non ha svelato la data di uscita precisa, sappiamo solo che Devolver Digital lo distribuirà questa primavera.