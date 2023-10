L’opera action RPG di HEXWORKS, Lords of the Fallen, è disponibile da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Recensito dal nostro Marco Brom, la produzione è da considerare un’opera controversa, considerando i difetti tecnici palesati dalle testate.









Lords of the Fallen offre un vasto mondo interconnesso che incoraggia i giocatori a scoprire tesori nascosti e impegnarsi in combattimenti tattici contro nemici demoniaci. Con nove classi di personaggi tra cui scegliere, i giocatori possono personalizzare il proprio guerriero e forgiare la propria avventura leggendaria. Inoltre, il gioco offre multiplayer online senza soluzione di continuità, consentendo il gioco cooperativo o incontri competitivi con altri giocatori.