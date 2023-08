Sea of Stars è disponibile da oggi

Sea of Stars, sviluppato e pubblicato dal team indipendente Sabotage Studio (già celebri per The Messanger), arriva quest’oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre, è possibile giocarlo sia da PlayStation Plus che da Xbox GamePass. Tematicamente ispirato ai classici JRPG del genere e a produzioni iconiche come Chained Echoes, questo nuovo videogioco ha attirato le attenzioni dei giocatori più appassionati dell’intero medium.









Proposta come un’avventura ricca di scoperte, molti approcci e un mondo a portata di mouse o pad, il giocatore affronterà nemici perfidi e camminerà su un sentiero complesso e pregno di pericoli. Nel corso del suo viaggio, il giocatore incontrerà decine di personaggi originali e di archi narrativi. A volte epico a volte ridicolo, e altre volte commovente, Sea of Stars esplora i temi dell’avventura e dell’amicizia.