Steins;Gate diventa il soggetto di una serie TV in live action

A sorpresa, la compagnia giapponese 5pb ha annunciato di aver stretto una partnership con la società di produzione americana Skydance Television per la realizzazione di una serie TV in live action ispirata a Steins;Gate.

Non si conoscono ancora ulteriori dettagli circa questa prossima produzioni, se non che verrà trasmessa prossimamente su un servizio di streaming. Considerando che Skydance Television ha prodotto serie TV sia per Amazon Prime Video che per Netflix, come Jack Ryan e Altered Carbon, è probabile che lo show dedicato a Steins;Gate possa vedere la luce su una di queste due piattaforme.

Ulteriori informazioni verranno rese note nei prossimi mesi.

