Birds of Prey cambia nome dopo il mezzo flop al botteghino

A quanto pare le performance di molto al di sotto delle aspettative hanno spinto Warner Bros. a modificare il titoli di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Stando a quanto riportato sulle colonne di ScreenRant, la major cinematografica avrebbe chiesto ai maggiori siti di informazione e alle catene di cinema di modificare il titolo del film in Harley Quinn: Birds of Prey. Il motivo è presto detto: Warner Bros. spera così di attrarre più persone nelle sale mettendo in risalto la protagonista della pellicola.

Si tratta di una mossa dettata dal mezzo flop che il film ha fatto registrare al botteghino. La stessa Warner Bros. aveva cautamente abbassato le stime degli introiti domestici a 45 milioni di dollari. La realtà, però, è un’altra dal momento che Birds of Prey ha riscosso ancora meno fermandosi a quota 33 milioni di dollari durante lo scorso weekend, conquistando così il poco ambito titolo di film DCEU con il peggior debuto di sempre, nonstante la critica abbia comunque apprezzato la pellicola (compreso il nostro Gabriele Barducci).

A questo punto viene però da chiedersi se il nuovo titolo permetterà ad Harley Quinn: Birds of Prey di spiccare davvero il volo.

Condividi con gli amici Inviare