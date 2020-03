Antonio Banderas entra nel cast del film di Uncharted

Nonostante le innumerevoli difficoltà, i lavori sul film di Uncharted stanno proseguendo, e anche le notizie sul cast della pellicola si susseguono a intervalli più o meno regolari. L’ultima notizia in tal senso proviene dalle colonne di Variety, dove leggiamo che Antonio Banderas farà parte del film.

Non sappiamo ancora quale personaggio interpreterà il celebre attore spagnolo, tuttavia è probabile che si tratti di un ruolo di antagonista, in diretta contrapposizione a quelli interpretati da Tom Holland e Mark Whalberg, rispettivamente un giovane Nathan Drake e l’inseparabile Victor “Sully” Sullivan.

Confermato anche il nome del nuovo regista: si tratta di Ruben Fleischer, regista dei due Zombieland e di Venom. Per quanto riguarda l’uscita nelle sale cinematografiche, infine, questa è prevista nel corso dei primi mesi del 2021.

Condividi con gli amici Inviare