Dragon's Lair diventa un film in live action prodotto da Netflix

Dragon’s Lair diventerà il soggetto di un film in live action prodotto da Netflix, questo è quanto si legge sulle colonne dell’Hollywood Reporter.

Dopo una trattativa durata circa un anno, il colosso dello streaming si è finalmente accaparrato i diritti per la trasposizione cinematografica del celebre videogioco arcade degli anni Ottanta.

Ryan Reynolds sarà coinvolto nel progetto sia come attore che come producer attraverso la sua etichetta Maximum Effort. Anche Don Bluth, l’animatore che partecipò ai lavori del videogioco, avrà a che fare con il film di Dragon’s Lair nelle vesti di producer. La sceneggiatura sarà scirtta da Dan e Kevin Hageman, già autori dello script di The LEGO Movie.

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda il regista e una finestra di uscita. Ulteriori informazioni verranno diffuse prossimamente.

Condividi con gli amici Inviare