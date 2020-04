Di quel Mortal Kombat del 1995 diretto da Paul W.S. Anderson è rimasto, ancora oggi, un ottimo ricordo. Per molti considerato alla stregua di un cult, all’epoca riuscì a sbancare il botteghino. Va certo detto che rivederlo oggi fa il suo effetto e l’età non ha aiutato, ma mai quanto Christopher Lambert nei panni di Raiden.

L’ennesimo ciak andato male e Johnny Cage scappa dal set infuriato mentre il regista lo richiama. Il regista ha le fattezze di Spielberg, dato che lui stesso doveva avere quel cameo, poi saltato per ragioni di tempo. Johnny è un professionista dell’industria, eppure sente di non essere davvero valorizzato. Questo è lo stesso sentimento che ha sempre attanagliato chi conosce la saga creata da Ed Boon: con un tale potenziale, perché mai non si è più ripreso il marchio in ambito cinematografico?

Con buona pace di sequel disastrosi, serie TV mediocri e un gradevole web serial prodotto da Machinima (Mortal Kombat: Legacy), negli ultimi due anni Warner Bros ha deciso di prendere nuovamente la palla al balzo, forte anche del successo nell’ultima decade della controparte videoludica, erede dei capitoli da cui tutto è partito, a partire dal soft reboot del 2011 di NetherRealms Studios (ex Midway), sempre capitanata da Ed Boon. Con un nuovo film finito di girare e in piena post produzione, per ora schedulato a gennaio 2021, Warner ha deciso di investire anche sul campo dell’animazione, che tanto ha dato a personaggi della DC Comics, motivo per cui l’impresa di creare un prodotto, rigorosamente (e coerentemente, visto il concept originale) vietato ai minori, era una sfida abbastanza ardua.

Ebbene, grazie a un piccolo team e le giuste risorse, senza perdersi in eccessi vari, ne è è uscito fuori il notevole Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, film animato che troverete esclusivamente in digitale.

L’incipit giustifica il titolo ed è subito dei migliori, mentre assistiamo alla graduale trasformazione di Hanzo Hasashi, formidabile membro del clan Shirai Ryu, nel fantasma Scorpion. Hanzo perderà tutti i suoi compagni e la sua amata famiglia per mano del Link Kuei, clan rivale che ha come figura di riferimento il temibile Sub-Zero. La vendetta, forgiata dal manipolatore Quan Chi, lo porterà direttamente su un’isola sospesa nel tempo e nello spazio dove si disputerà il Mortal Kombat.

Va detto sin da subito che la presenza di Scorpion nel titolo, così come nel meraviglioso incipit, ha più forza iconica che narrativa. La storia segue fedelmente quella proposta già agli albori della serie, con il Regno della Terra che deve necessariamente vincere questa edizione del Mortal Kombat, per evitare la diretta invasione da parte del Mondo Esterno. Il focus. dunque. si sposta immediatamente sulla natura della competizione, con Raiden, protettore del Regno della Terra, che deve adoperarsi nella scelta dei suoi campioni, Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage, vero mattatore del film.

Data anche l’esigua durata, la storia non si concede mai momenti prolissi o inutilmente futili: le battute sono ridotte all’osso, lasciando allo spettatore la naturale voglia di guardare. Tra combattimenti, tecniche iconiche, sangue, Fatality, smembramenti, Scorpion’s Revenge è un prodotto fedele agli stilemi con cui Mortal Kombat ha costruito la sua fama, e li mette in mostra senza nessun filtro. Tanti e ben diversificati tra loro anche i coprimari, utili a puntellare quello che negli anni è diventato un universo narrativo sempre più ampio e complesso. Lo stesso rapporto tra Scoprion e Sub-Zero, oggi praticamente alleati contro le forze dell’oscurità, rappresenta la ferocia e la violenza di mondi in guerra tra di loro: la vendetta di Scoprion, anima errante, cambierà per sempre le sorti di tutti i partecipanti del Mortal Kombat.

Sul lato narrativo, come già sopraccitato, non troverete nulla di particolarmente esaltante. La rappresentazione rimane fedele della trama proposta dal primissimo titolo della saga (1992), con elementi presi dal film (1995), e per la stessa ragione tutto scorre su binari già testati; anche per un veterano, però, la visione risulta sempre piacevole, grazie a uno stile grafico definito e spigoloso che ricorda vagamente la mano di Mignola (Hellboy) e ne ricava un feeling di tutto rispetto. Il focus si alterna tra Scorpion e i campioni di Raiden, alcune volte con un buon ritmo, altre meno, incastrando i destini di entrambi i personaggi in risvolti a tratti non proprio chiari. Nonostante tutto, il prodotto acquisisce versatilità per essere fruito anche da un pubblico che non necessariamente conosce il franchise di riferimento, accontentando tutti con buon stile.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, dunque, si è dimostrata una piacevole sorpresa, un film animato che non tradisce chi cerca qualcosa di volutamente eccessivo da un prodotto che porta il sanguinoso titolo della serie; un’operazione azzeccata per Warner, insomma, che affiancherà al reboot cinematografico ulteriori film animati. Questa è soltanto la punta di un iceberg monumentale.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge è disponibile per l’acquisto in digitale sulle piattaforme Apple Tv, Chili, YouTube, Google Play, TIMvision, Rakuten TV, PlayStation Store e a noleggio a partire dal 30 aprile su SKY Primafila, Vvvid e Infinity.

VOTO 8

Genere: animazione

Publisher: Warner Bros

Regia: Ethan Spaulding

Colonna Sonora: John Jennings Boyd

Interpreti (doppiatori nella versione originale): Patrick Seitz, Joel McHale, Jennifer Carpenter, Jordan Rodrigues, Artt Butler

Durata: 79 minuti