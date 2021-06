Legend of Mana: annunciato un anime ufficiale

Dopo aver pubblicato una recentissima remaster in alta definizione di Legend of Mana (qui la nostra recensione), Square Enix ha fatto sapere di essere al lavoro su un anime ufficiale dedicato proprio al celebre JRPG.

La serie animata verrà prodotta in collaborazione con Warner Bros. Japan, laddove Graphinica e Yokohama Animation Laboratory si occuperanno materialmente della creazione dell’anime. Il producer Masaru Oyamada ha spiegato che l’idea di creare una serie su Legend of Mana è stata di Warner Bros. Japan, che ha approcciato Square Enix con l’idea di trasporre sul piccolo schermo la famosa saga di giochi di ruolo.

The Teardrop Crystal, questo il titolo ufficiale dell’anime di Legend of Mana, è attualmente in produzione, tuttavia non sappiamo ancora quando avverrà la prima messa in onda.

