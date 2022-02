It Takes Two diventerà un film e una serie TV

It Takes Two è solamente l’ultimo dei videogiochi ha fare il balzo verso piccolo e il grande schermo: Hazelight Studios ha difatti annunciato di aver stretto una collaborazione con dj2 Entertainment per la realizzazione di film e serie TV ispirati all’avventura di Josef Fares e compagni.

Stando a quanto riportato da Variety, i vari progetti non sono legati ad alcuno studio di produzione o network televisivo, tuttavia sarebbe in corso una sorta di asta per accaparrarsi i diritti di ciò che verrà scritto da Pat Casey e Josh Miller, già autori del film di Sonic e del suo imminente sequel.

Per il momento, dunque, non si conoscono altri dettagli. Nel frattempo, dj2 Entertainment è impegnata anche in altri adattamenti videoludici per il piccolo e il grande schermo, tra questi citiamo la serie TV di Disco Elysium e i progetti legati a diversi franchise del publisher Raw Fury.

