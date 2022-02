Sony ha acquisito Bungie per 3,6 miliardi di dollari

La notizia che state leggendo suona un po’ come una risposta allo storico accordo che permetterà a Microsoft si inglobare l’intera Activision Blizzard all’interno della sua organizzazione, d’altronde un po’ tutti ci aspettavamo una contromossa da parte di Sony, che proprio in queste ore ha annunciato di aver acquisito Bungie pagando la bellezza di 3,6 miliardi di dollari. Bruscolini se paragonati all’assegno da 68,7 miliardi di dollari staccato dalla Casa di Redmond, ma non per questo l’acquisizione di Bungie deve essere presa sottogamba, soprattutto perché rappresenta in qualche modo un unicum per Sony.

La compagnia giapponese ha difatti precisato che Bungie non entrerà nei PlayStation Studios, sorte che è toccata a tutte le precedenti acquisizioni targate Sony (Housemarque, Bluepoint Games e Nixxes, per citarne alcune), bensì continuerà a operare in maniera indipendente e a sfornare videogiochi multipiattaforma. Si tratta di una precisazione che porta la firma di Jim Ryan, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Ryan, gli autori di Destiny supporteranno gli altri team interni proprio grazie alla loro esperienza nel realizzare esperienze multipiattaforma e titoli live service (i cosiddetti GaaS), inserendosi all’interno di una strategia che permetterà alla divisione PlayStation di aprirsi a centinaia di milioni di videogiocatori.

Per ora Bungie sta continuando a lavorare a Destiny 2, di cui sta per uscire l’espansione La Regina dei Sussurri, mentre sta lavorando anche allo sviluppo di una nuova proprietà intellettuale.

