La serie Netflix di Resident Evil uscirà a luglio

In lavorazione ormai da un po’ di tempo, la serie live-action di Netflix ispirata a Resident Evil ha finalmente una data d’uscita. La piattaforma di streaming ha infatti da poco annunciato che la produzione sarà disponibile a partire dal 14 luglio. Ricordiamo che, come rivelato nel corso della scorsa estate, protagoniste degli otto episodi saranno Billie e Jade Wesker, le due figlie del ricercatore Albert Wesker, personaggio ben noto agli amanti dei videogiochi.

La narrazione, inoltre, sarà divisa in due linee temporali: la prima vedrà le due gemelle cercare di scoprire gli oscuri intrighi in cui è invischiato il padre, mentre la seconda ci mostrerà una Terra preda della piaga zombie e una Jade impegnata nella lotta per la sopravvivenza. Di seguito potete trovare il poster ufficiale della serie di Resident Evil diffuso da Netflix.