Supermassive rivela The Quarry con trailer e data d'uscita

I creatori di Until Dawn e della serie The Dark Pictures Anthology hanno da poco annunciato The Quarry. Rispettando in pieno la tradizione dello studio, anche questo titolo sarà un horror: la stagione è giunta al termine nel campo estivo di Hackett’s Quarry, e dopo aver salutato i ragazzini i nove animatori sono liberi di tenere un’ultima festa celebrativa. Ben presto, però, scopriranno che l’idea di passare la notte all’aperto potrebbe non essere stata particolarmente saggia.









Così come gli altri titoli di Supermassive Games, anche The Quarry ci chiederà di compiere delle scelte che finiranno per influenzare il destino dei nove protagonisti. Con un cast che include celebrità come David Arquette (“Scream”), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Jurassic World”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”) e Lin Shaye (“A Nightmare on Elm Street”), il gioco uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 10 giugno, ed è già disponibile per il preorder. Ricordiamo che lo studio britannico ha in lavorazione anche The Devil in Me, quarto capitolo della The Dark Pictures Anthology.