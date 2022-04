Spider-Man: Across the Spider-Verse rinviato, uscirà nel 2023

Pessime notizie per chi si era già segnato sul calendario la data in cui Spider-Man: Across the Spider-Verse sarebbe arrivato nei cinema. A differenza di quanto precedentemente annunciato, il seguito dell’apprezzatissimo film animato Un Nuovo Universo non uscirà infatti nell’ottobre 2022, ma il 2 giugno 2023, spostando dunque di ben otto mesi la data della prima proiezione pubblica.

La notizia arriva dalle colonne di Deadline, che sottolinea anche come il seguito di Spider-Man: Across the Spider-Verse sia attualmente previsto per il 29 marzo 2024, e che Madame Web, spinoff di Spider-Man che vedrà Dakota Johnson nel ruolo dell’enigmatica protagonista, uscirà il 7 luglio 2023.