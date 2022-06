The Sandman: ecco data di uscita e trailer della serie Netflix

Durante la Geeked Week di Netflix, il colosso dello streaming ha diffuso un nuovo trailer di The Sandman, la serie TV ispirata all’omonima opera a fumetti targata DC Comics.









Questa la sinossi ufficiale: “C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.”

The Sandman è in uscita su Netflix dal prossimo 5 agosto.