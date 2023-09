Netflix presenta l'anime di Devil May Cry

Netflix ha presentato l’anime di Devil May Cry creato in collaborazione con Capcom. L’annuncio è stato accompagnato da un primo teaser trailer che mostra il protagonista Dante in azione.









Prodotta da Adi Shankar, già autore dell’anime di Castlevania, la serie animata di Devil May Cry è realizzata dal sudcoreano Studio MIR e consisterà di otto episodi.

Non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia dato lo stile dell’animazione è molto probabile che la serie trarrà ispirazione dal terzo capitolo della saga videoludica.