Star Wars Battlefront 2: un nuovo trailer dedicato a The Rise of Skywalker

EA e DICE hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per celebrare il lancio dei contenuti dedicati a The Rise of Skywalker in arrivo in Star Wars Battlefront 2 questa settimana.

L’aggiornamento in arrivo domani 17 dicembre aggiungerà Takodana, Jakku e la Starkiller Base tra gli scenari in rotazione presenti nella modalità Co-op, inoltre va ad introdurre quattro nuovi rinforzi in forma di Infiltrator Sith Trooper of the First Order, il First Order Jet Trooper, l’Ovissian Gunner e la Caphex Spy.

Oltre a questo verranno aggiunti al roster di personaggi le nuove versioni tratte dall’ultimo film di Finn, Rey e Kylo Ren già inclusi nella Celebration Edition del gioco. Il 20 dicembre sarà invece pubblicato il nuovo pianeta giungla basato sul nuovo film.

A gennaio giungeranno ulteriori aggiornamenti tra cui l’arrivo del droide BB-8 e nuovi contenuti per Capital Supremacy.

Star Wars Battlefront 2 è disponibile ora su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Fonte