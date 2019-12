Spike Chunsoft assume personale per un nuovo Danganronpa?

Stando ad un post su Workport, Spike Chunsoft potrebbe essere al lavoro su un nuovo Danganronpa.

A quanto pare il team è in cerca di un UI designer per lavorare ad un nuovo adventure game per PlayStation 4 e PC (Steam) che tra i suoi requisiti abbia una conoscenza della serie Danganronpa. Tra gli altri requisiti troviamo abilità comunicative e la crezione di un UI su un gioco per console o un equivalente PC o titolo per browser.

Dunque è possibile che Spike Chunsoft sia davvero al lavoro su un nuovo gioco legato all’acclamata visual novel, oppure potrebbe trattarsi di un nuovo mystery game in salsa dark fantasy realizzato dal creatore della serie Danganronpa, Kazutaka Kodaka e Too Kyo Games.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli.

Fonte