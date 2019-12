Stern annuncia un nuovo flipper basato su Stranger Things

Stern Pinball ha annunciato un nuovo flipper su licenza basato su Stranger Things, la celebre serie televisiva firmata Netflix.

La macchina presenta sul tavolo vari riferimenti alla serie tra cui il Demogorgone e i vari personaggi della serie come Mike, Dustin, Joyce, Lucas, Will, Hopper e la misteriosa Unidici. Il flipper verrà venduto in tre diversi formati: Pro, Premium e Limited Edition.

Il modello Premium vanta un video proiettore integrato con immagini e animazioni proiettate direttamente sul tavolo di gioco. Presenta inoltre una rampa centrale con un video monitor e un blocco magnetico che simula i poteri psichici di Undici. Questo modello sarà venduto al pubblico al prezzo di 7.699 dollari.

La versione Limited Edition invece presenta un’esclusivo artwork autografato, un vetro oscurato e molto altro. Questa edizione sarà in commercio in sole 500 unità e costerà 9.999 dollari.

Il flipper di Stranger Things di Stern andrà in commercio nel 2020.

Per maggiori dettagli vi lasciamo al sito ufficiale.

Fonte