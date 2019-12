Patapon 2 Remastered e la demo di FF 7 Remake avvistati sul PS Store

Durante il periodo natalizio tutto può accadere! Se tutto sarà confermato, a breve giungeranno su PlayStation Store la demo di Final Fantasy 7 Remake e Patapon 2 Remastered.

Si tratta di una doppia sorpresa inaspettata che arriva direttamente da Gamstat, un sito che si occupa di monitorare tutte le attività su PlayStation Store. Non ci sono informazioni in merito se non un paio di icone, ma è quanto basta per sperare in una release prossima dei due giochi.

Per quanto riguarda FF 7 Remake, la demo giungerebbe prima di quanto sperassimo, ma ricordiamo che Square Enix non ha ancora divulgato informazioni in merito quindi per ora rimane un rumor. Rimaniamo sempre nel campo delle voci di corridoio anche per Patapon 2 Remastered, annunciato ben due anni fa. Se il titolo è riemerso dalla polvere tutavia potrebbe darsi che il gioco per PSP uscito nel 2008 stia per tornare in una nuova edizione su PS4.

A questo punto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale che speriamo arrivi a breve.

