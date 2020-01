Team17 ha acquisito Yippee Entertainment

Team17 ha deciso di cominciare il nuovo anno con un’acquisizione, quella di Yippee Entertainment.

Lo studio con sede a Manchester è stato acquisito in seguito a un accordo del valore di 1,4 milioni di sterline (circa 1,65 milioni di euro), e verrà messo nelle condizioni di lavorare a nuove proprietà intellettuali, nonché di sfruttare gli altri franchise di Team17.

Secondo quanto riportato da GamesIndustry, alla guida di Yippee Entertainment rimarrà il CEO Mike Delves, mentre al momento lo studio continuerà a sviluppare Commandos 2 HD Remaster per Kalypso Media, dunque lo sviluppo di questa riedizione dello strategico targato Pyro Studios non dovrebbe subire ripercussioni.

