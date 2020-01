Brain Training del Dr. Kawashima è disponibile da oggi per Switch

Per celebrarne il lancio odierno su Switch, Nintendo ha confezionato un apposito trailer dedicato a Brain Training del Dr. Kawashima.

L’ultima incarnazione della celebre serie nata su Nintendo DS è dunque disponibile da oggi per la console ibrida della Casa di Kyoto. È possibile mettersi alla prova con i nuovi esercizi – alcuni dei quali sfruttano la telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, che può anche rilevare la forma delle dita – o con esercizi classici tratti da versioni di Brain Training precedenti, che si possono affrontare usando lo stilo (incluso nella versione su scheda venduta nei negozi) o un dito. Utilizzando un Joy-Con a testa, i giocatori possono sfidare amici e famigliari in sfide avvincenti e sfoggiare i risultati degli allenamenti nelle classifiche del gioco. Da febbraio si possono anche condividere i risultati quotidiani grazie a E-mail di Brain Training. È infine in programma l’organizzazione dei Campionati Mondiali di Brain Training dove i giocatori potranno gareggiare con amici e famigliari da tutto il mondo. Ulteriori informazioni verranno svelate prossimamente.