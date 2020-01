Sea of Thieves ha totalizzato ad oggi dieci milioni di giocatori

Rare ha annunciato che ad oggi Sea of Thieves è stato giocato da oltre dieci milioni di persone.

I dieci milioni raccolgono tutti i giocatori di Xbox Game Pass, Xbox One e Windows 10. Il gioco è stato pubblicato il 20 marzo 2018.

Per celebrare l’importante traguardo, il 15 gennaio della prossima settimana, Rare pubblicherà il nuovo aggiornamento gratuito mensile per Sea of Thieves: Legends of the Seas.

I giocatori che si connetteranno tra il 15 e il 22 gennaio potranno ottenere una nave in edizione limitata e un emote gratuita per commemorare il traguardo dei dieci milioni.

Fonte