AO Tennis 2 è disponibile su PC e console, ecco il trailer di lancio

Bigben e Big Ant Studios hanno confezionato il trailer di lancio di AO Tennis 2 per festeggiarne la pubblicazione odierna su PC e console.

AO Tennis 2 è il videogioco ufficiale delle Australian Open Series che, grazie alla nuovissima modalità carriera narrativa, permette ai giocatori di dominare il campo, costruirsi una reputazione, scalare le classifiche e diventare una leggenda del Tennis. Sviluppato fianco a fianco con il team di Tennis Australia, il gioco offre agli appassionati di tennis un’intensa esperienza del primo dei quattro Grandi Slam dell’anno, che inizierà il prossimo 20 gennaio.

AO Tennis 2 è disponibile da oggi nei formati per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. In caso non l’abbiate fatto, date un’occhiata alla nostra recensione vergata dal prode Stefano Calzati.